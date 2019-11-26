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В Великобритании подростки устроили массовую драку в кинотеатре

26 ноября 2019 08:51
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Новости Великобритании. В Великобритании подростки устроили массовую драку в кинотеатре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании подростки устроили массовую драку в кинотеатре-1

Инцидент произошел в Бирмингеме во время показа мультфильма, когда в зале находились семьи с детьми. В стычку вступили около сотни подростков, некоторые были вооружены мачете. Правоохранителям удалось разогнать дебоширов лишь с помощью шокеров и служебных собак. Не обошлось без пострадавших: несколько полицейских получили травмы. Пятеро подростков задержаны. Устанавливаются причины беспорядков.

В Великобритании подростки устроили массовую драку в кинотеатре-4

# Массовая драка # Фотофакт

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