В Великобритании подростки устроили массовую драку в кинотеатре

Инцидент произошел в Бирмингеме во время показа мультфильма, когда в зале находились семьи с детьми. В стычку вступили около сотни подростков, некоторые были вооружены мачете. Правоохранителям удалось разогнать дебоширов лишь с помощью шокеров и служебных собак. Не обошлось без пострадавших: несколько полицейских получили травмы. Пятеро подростков задержаны. Устанавливаются причины беспорядков.