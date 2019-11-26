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В Тбилиси полиция водомётами разгоняла демонстрантов, которые блокировали вход в здание парламента

26 ноября 2019 08:33
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Новости Грузии. Полиции Грузии пришлось применить водометы для разгона демонстрантов, которые блокировали вход в здание парламента в Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тбилиси полиция водомётами разгоняла демонстрантов, которые блокировали вход в здание парламента-1

Митингующие должны были покинуть площадь до 4 утра, однако они отказались расходиться, чтобы утром помешать работе правящей партии. В связи с этим к месту скопления активистов был направлен спецназ. В ходе операции сотрудники спецслужб задержали несколько десятков человек.

Напомним, протесты в Грузии вспыхнули после того, как парламент не смог согласовать внесение поправок в конституцию, касающихся перехода на пропорциональные выборы в 2020 году.

В Тбилиси полиция водомётами разгоняла демонстрантов, которые блокировали вход в здание парламента-4

В Тбилиси полиция водомётами разгоняла демонстрантов, которые блокировали вход в здание парламента-6

В Тбилиси полиция водомётами разгоняла демонстрантов, которые блокировали вход в здание парламента-8

В Тбилиси полиция водомётами разгоняла демонстрантов, которые блокировали вход в здание парламента-10

В Тбилиси полиция водомётами разгоняла демонстрантов, которые блокировали вход в здание парламента-12

В Тбилиси полиция водомётами разгоняла демонстрантов, которые блокировали вход в здание парламента-14

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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