В Тбилиси полиция водомётами разгоняла демонстрантов, которые блокировали вход в здание парламента

Новости Грузии. Полиции Грузии пришлось применить водометы для разгона демонстрантов, которые блокировали вход в здание парламента в Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие должны были покинуть площадь до 4 утра, однако они отказались расходиться, чтобы утром помешать работе правящей партии. В связи с этим к месту скопления активистов был направлен спецназ. В ходе операции сотрудники спецслужб задержали несколько десятков человек.

Напомним, протесты в Грузии вспыхнули после того, как парламент не смог согласовать внесение поправок в конституцию, касающихся перехода на пропорциональные выборы в 2020 году.