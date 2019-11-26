Из музея в Дрездене похитили 94 предмета. Стоимость украденного оценивают в миллиард евро

Новости Германии. Дерзкое ограбление в Германии: злоумышленники вынесли драгоценности из музея в Дрездене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воры проникли в здание через оконные решетки, разбили пуленепробиваемое стекло и в считанные минуты обчистили сокровищницу. Всего преступники похитили 94 предмета.

Эксперты пока не могут назвать точную стоимость украденных украшений, однако по предварительным данным, речь идет о сумме в миллиард евро. По мнению специалистов, эти предметы искусства слишком известны в мире, и преступники не решатся выставить их в открытой продаже.