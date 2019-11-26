Прямой эфир

Из музея в Дрездене похитили 94 предмета. Стоимость украденного оценивают в миллиард евро

26 ноября 2019 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Дерзкое ограбление в Германии: злоумышленники вынесли драгоценности из музея в Дрездене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из музея в Дрездене похитили 94 предмета. Стоимость украденного оценивают в миллиард евро-1

Воры проникли в здание через оконные решетки, разбили пуленепробиваемое стекло и в считанные минуты обчистили сокровищницу. Всего преступники похитили 94 предмета.

Эксперты пока не могут назвать точную стоимость украденных украшений, однако по предварительным данным, речь идет о сумме в миллиард евро. По мнению специалистов, эти предметы искусства слишком известны в мире, и преступники не решатся выставить их в открытой продаже.

Из музея в Дрездене похитили 94 предмета. Стоимость украденного оценивают в миллиард евро-4

# Ограбление # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Тбилиси полиция водомётами разгоняла демонстрантов, которые блокировали вход в здание парламента
26 ноября 2019 08:33

В Тбилиси полиция водомётами разгоняла демонстрантов, которые блокировали вход в здание парламента

Двухлетний мальчик погиб при обрушении ледяной скульптуры на рождественской ярмарке
26 ноября 2019 08:17

Двухлетний мальчик погиб при обрушении ледяной скульптуры на рождественской ярмарке

В Албании из-за мощного землетрясения разрушены несколько жилых домов, есть погибшие
26 ноября 2019 08:05

В Албании из-за мощного землетрясения разрушены несколько жилых домов, есть погибшие