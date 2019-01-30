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В японском городе Тиба впервые в истории страны признали однополые союзы

30 января 2019 08:53
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Новости Японии. Один из городов Японии впервые в истории страны признал однополые союзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о Тибе.

В японском городе Тиба впервые в истории страны признали однополые союзы-1

Накануне здесь состоялась первая церемония вручения специальных сертификатов-свидетельств, в которой приняли участие шесть однополых пар.

Этот документ не предоставляет получателям особого статуса, однако позволяет пользоваться различными услугами и преимуществами, доступными для обычных семей. Чтобы получить документ, заявителям должно быть не меньше 20 лет, они не должны состоять в браке, а также должны жить в Тибе.

В японском городе Тиба впервые в истории страны признали однополые союзы-4

# Брак и семья # Фотофакт

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