В японском городе Тиба впервые в истории страны признали однополые союзы

Новости Японии. Один из городов Японии впервые в истории страны признал однополые союзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о Тибе.

Накануне здесь состоялась первая церемония вручения специальных сертификатов-свидетельств, в которой приняли участие шесть однополых пар.

Этот документ не предоставляет получателям особого статуса, однако позволяет пользоваться различными услугами и преимуществами, доступными для обычных семей. Чтобы получить документ, заявителям должно быть не меньше 20 лет, они не должны состоять в браке, а также должны жить в Тибе.