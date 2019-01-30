В Саудовской Аравии более 120 чиновников уволили из-за коррупции

Новости Саудовской Аравии. Более 120 чиновников уволили в Саудовской Аравии из-за коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои посты потеряли госслужащие из 15 городов, в том числе Эр-Рияда и Джидды.

Напомним, осенью 2017 года власти страны начали массовую кампанию по борьбе с коррупцией, во время которой были задержаны сотни политиков, бизнесменов и членов королевской семьи. Большинство из них через некоторое время вышли на свободу в обмен на сдачу государству части своих активов.