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В Саудовской Аравии более 120 чиновников уволили из-за коррупции

30 января 2019 08:50
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Новости Саудовской Аравии. Более 120 чиновников уволили в Саудовской Аравии из-за коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои посты потеряли госслужащие из 15 городов, в том числе Эр-Рияда и Джидды.

Напомним, осенью 2017 года власти страны начали массовую кампанию по борьбе с коррупцией, во время которой были задержаны сотни политиков, бизнесменов и членов королевской семьи. Большинство из них через некоторое время вышли на свободу в обмен на сдачу государству части своих активов.

В Саудовской Аравии более 120 чиновников уволили из-за коррупции-1

# Коррупция # Фотофакт

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