Прямой эфир

В Польше из-за землетрясения произошёл обвал шахты Рудна: под землёй были 32 горняка

30 января 2019 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Продолжается поисково-спасательная операция на месте обвала шахты Рудна в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше из-за землетрясения произошёл обвал шахты Рудна: под землёй были 32 горняка-1

Здесь из-за землетрясения пропал человек. Подземные толчки магнитудой 4.9 были зафиксированы рядом с городом Польковице. В этот момент под землей работали 32 горняка. Землетрясение спровоцировало обвал пород в шахте. 14 человек получили травмы. Половину из них госпитализировали. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

В Польше из-за землетрясения произошёл обвал шахты Рудна: под землёй были 32 горняка-4

# Землетрясение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В России появятся агрогородки белорусского типа
29 января 2019 17:33

В России появятся агрогородки белорусского типа

В Париже эвакуировали стихийный лагерь беженцев
29 января 2019 14:38

В Париже эвакуировали стихийный лагерь беженцев

В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, который насмерть сбил 15 человек
29 января 2019 14:33

В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, который насмерть сбил 15 человек