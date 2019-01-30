В Польше из-за землетрясения произошёл обвал шахты Рудна: под землёй были 32 горняка

Здесь из-за землетрясения пропал человек. Подземные толчки магнитудой 4.9 были зафиксированы рядом с городом Польковице. В этот момент под землей работали 32 горняка. Землетрясение спровоцировало обвал пород в шахте. 14 человек получили травмы. Половину из них госпитализировали. Несколько человек находятся в критическом состоянии.