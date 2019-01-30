Жертвами взрыва в мечети на Филиппинах стали два человека

Новости Филиппин. Взрыв в мечети на Филиппинах унес две жизни. Еще четыре человека получили различные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. Взрыв в мечети на Филиппинах унес две жизни. Еще четыре человека получили различные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленник устроил атаку в городе Замбоанга. Он подбросил в здание гранату в тот момент, когда внутри находились мусульманские духовные лидеры.
Пострадавших госпитализировали медики. Ведется расследование инцидента.