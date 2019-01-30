Прямой эфир

Жертвами взрыва в мечети на Филиппинах стали два человека

30 января 2019 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Филиппин. Взрыв в мечети на Филиппинах унес две жизни. Еще четыре человека получили различные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами взрыва в мечети на Филиппинах стали два человека-1

Злоумышленник устроил атаку в городе Замбоанга. Он подбросил в здание гранату в тот момент, когда внутри находились мусульманские духовные лидеры.

Пострадавших госпитализировали медики. Ведется расследование инцидента.

Жертвами взрыва в мечети на Филиппинах стали два человека-4

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше из-за землетрясения произошёл обвал шахты Рудна: под землёй были 32 горняка
30 января 2019 08:21

В Польше из-за землетрясения произошёл обвал шахты Рудна: под землёй были 32 горняка

В России появятся агрогородки белорусского типа
29 января 2019 17:33

В России появятся агрогородки белорусского типа

В Париже эвакуировали стихийный лагерь беженцев
29 января 2019 14:38

В Париже эвакуировали стихийный лагерь беженцев