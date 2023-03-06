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Во Франции практически остановят ж/д движение из-за масштабных забастовок

06 марта 2023 20:26
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Новости Франции. Поставить Францию на паузу. Завтра, 7 марта, железнодорожное сообщение в стране будет практически остановлено. Местные профсоюзы готовятся бастовать против повышения пенсионного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции практически остановят ж/д движение из-за масштабных забастовок-1

СМИ уже окрестили будущую стачку «черным вторником», ведь страна будет буквально парализована. Бастовать планируют работники метро, железнодорожного транспорта и сотрудники энергетических компаний. К ним обещают присоединиться дальнобойщики, которые планируют перекрыть дороги в промышленных зонах, что в свою очередь может вызвать перебои с поставками. Министр транспорта Франции заранее призвал французов работать удаленно и не рассчитывать на общественный транспорт, поскольку стачка затронет национальные и международные перевозки. По привычным маршрутам будут курсировать всего лишь несколько поездов. Также регулятор гражданской авиации призвал авиакомпании сократить рейсы на 20-30 % в крупнейших аэропортах страны.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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