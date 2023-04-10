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3 человека погибли в результате стрельбы во Флориде

10 апреля 2023 09:22
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Новости США. Три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате стрельбы в американском штате Флорида. ЧП произошло ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

3 человека погибли в результате стрельбы во Флориде-1

Когда полицейский наряд прибыл на вызов, стражи порядка услышали звуки выстрелов, доносящиеся из дома. Вскоре оттуда вышел мужчина и стал стрелять по патрульным. Ответным огнем он был ликвидирован. Полиции удалось выяснить личность стрелка, им оказался 29-летний местный житель. Но пока неизвестны его мотивы.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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