3 человека погибли в результате стрельбы во Флориде

Новости США. Три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате стрельбы в американском штате Флорида. ЧП произошло ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда полицейский наряд прибыл на вызов, стражи порядка услышали звуки выстрелов, доносящиеся из дома. Вскоре оттуда вышел мужчина и стал стрелять по патрульным. Ответным огнем он был ликвидирован. Полиции удалось выяснить личность стрелка, им оказался 29-летний местный житель. Но пока неизвестны его мотивы.