В Японии вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 7 км

Новости Японии. В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гора выбросила столб дыма и пепла на высоту 7 километров, а крупные камни разлетелись в радиусе 600 метров.

Сообщений о пострадавших и нанесённом ущербе пока не поступало. Однако из-за угрозы выброса газов, пепла и гравия, специалисты призывают жителей и туристов не подходить к кратеру ближе чем на 2 километра.