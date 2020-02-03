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В Японии вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 7 км

03 февраля 2020 08:43
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Новости Японии. В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гора выбросила столб дыма и пепла на высоту 7 километров, а крупные камни разлетелись в радиусе 600 метров.

В Японии вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 7 км-1

Сообщений о пострадавших и нанесённом ущербе пока не поступало. Однако из-за угрозы выброса газов, пепла и гравия, специалисты призывают жителей и туристов не подходить к кратеру ближе чем на 2 километра.

В Японии вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 7 км-4

Вулкан располагается на острове, который входит в состав национального парка. В последний раз Синдакэ просыпался месяц назад. 

# Извержение вулкана # Фотофакт

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