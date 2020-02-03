Прямой эфир

Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в Лондоне

03 февраля 2020 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Лондоне совершено нападение. Пострадали 3 человека,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них – в критическом состоянии.  

Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в Лондоне-1

Тревожные сообщения начали поступать поздно вечером 2 февраля. Вооружённый ножом мужчина ранил нескольких человек.

На груди у него было устройство, похожее на взрывное. Позже выяснилось, что так называемый пояс смертника оказался муляжом. Стало известно, что нападавший недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за террористические преступления. Его освободили досрочно.

Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в Лондоне-4

Подозреваемого ликвидировали правоохранители, которые следили за ним после освобождения. После теракта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что в ближайшее время объявит об изменении мер, которые применяются по отношению к осуждённым за преступления связанные с терроризмом.

Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в Лондоне-7

# Нападение # Борис Джонсон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве +1, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 февраля
01 февраля 2020 16:59

В Москве +1, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 февраля

Китай отменил пошлины на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом
01 февраля 2020 15:52

Китай отменил пошлины на импортные товары, используемые в борьбе с коронавирусом

Испанские спецслужбы впервые в истории возглавит женщина
01 февраля 2020 15:51

Испанские спецслужбы впервые в истории возглавит женщина