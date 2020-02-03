Вооружённый ножом мужчина напал на прохожих в Лондоне

Новости Великобритании. В Лондоне совершено нападение. Пострадали 3 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них – в критическом состоянии.

Тревожные сообщения начали поступать поздно вечером 2 февраля. Вооружённый ножом мужчина ранил нескольких человек. На груди у него было устройство, похожее на взрывное. Позже выяснилось, что так называемый пояс смертника оказался муляжом. Стало известно, что нападавший недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за террористические преступления. Его освободили досрочно.