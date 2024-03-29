В Японии вспыхнули протесты из-за увеличения расходов на военные нужды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Токио сотни людей провели пикет с требованием направить эти средства на социальные нужды.

Парламент страны утвердил бюджет на следующий год, в котором на оборону будет выделено около 750 миллиардов долларов, что более чем на 16,5 % больше, чем в прошлом году. По мнению японцев, эти деньги могли быть направлены на преодоление возникших в стране экономических и социальных проблем.