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В Японии вспыхнули протесты из-за увеличения расходов на военные нужды

29 марта 2024 07:09
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В Японии вспыхнули протесты из-за увеличения расходов на военные нужды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Токио сотни людей провели пикет с требованием направить эти средства на социальные нужды.

В Японии вспыхнули протесты из-за увеличения расходов на военные нужды-1

Парламент страны утвердил бюджет на следующий год, в котором на оборону будет выделено около 750 миллиардов долларов, что более чем на 16,5 % больше, чем в прошлом году. По мнению японцев, эти деньги могли быть направлены на преодоление возникших в стране экономических и социальных проблем.

# Акции протеста # Новости Японии

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