Мощный пожар охватил 28-этажное здание в бразильском городе Ресифи

Несмотря на то, что на место ЧП спасатели прибыли буквально через несколько минут, остановить пламя им не удалось. Огонь быстро охватил весь дом. Горящие обломки падают на улицы, искры долетают до соседних кварталов. Не исключено, что будет объявлена эвакуация их жителей. Жертв и пострадавших нет, так как здание еще строится. О причинах ЧП пока не известно.