СК России подтвердил связь с Украиной террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

Предварительные результаты расследования подтверждают: все действия злоумышленников были спланированы. Атака тщательно подготовлена и проплачена организаторами преступления. Следствию известно, что исполнителям теракта поступали деньги и криптовалюта из Украины. Кроме того, в ведомстве сообщили о задержании еще одного подозреваемого. Он участвовал в схеме спонсирования террористов. Будет рассмотрено ходатайство о его заключении под стражу. Напомним, ранее стало известно, что напавшие на концертный зал находились под воздействием наркотических веществ. Эксперты выясняют вид психотропа, который использовали преступники.