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СК России подтвердил связь с Украиной террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

28 марта 2024 20:06
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Новые подробности теракта в Подмосковье. Следственный комитет России подтвердил связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК России подтвердил связь с Украиной террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»-1

Предварительные результаты расследования подтверждают: все действия злоумышленников были спланированы. Атака тщательно подготовлена и проплачена организаторами преступления. Следствию известно, что исполнителям теракта поступали деньги и криптовалюта из Украины. Кроме того, в ведомстве сообщили о задержании еще одного подозреваемого. Он участвовал в схеме спонсирования террористов. Будет рассмотрено ходатайство о его заключении под стражу. Напомним, ранее стало известно, что напавшие на концертный зал находились под воздействием наркотических веществ. Эксперты выясняют вид психотропа, который использовали преступники.

# Теракт

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