75% поляков выступают против ввода войск НАТО в Украину

Актуальным вопрос стал после конференции в Париже. Ее главной темой был украинский кризис. Глава Франции заявил, что допускает возможность отправки солдат Альянса на помощь ВСУ. Вскоре в Париже встали всерьез обсуждать предложение. Однако сам военно-политический блок не был готов к подобным несогласованным заявлениям Макрона. Союзники по НАТО поспешили опровергнуть планы о вводе своих войск. Позже и премьер-министр Польши заверил, что страна не планирует отправлять своих военных в Украину.