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75% поляков выступают против ввода войск НАТО в Украину

28 марта 2024 20:06
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Поляки выступают против ввода войск НАТО в Украину. Опрос жителей страны провел Университет социальных наук. Согласно его данным, такого мнения придерживаются 75 % респондентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

75% поляков выступают против ввода войск НАТО в Украину-1

Актуальным вопрос стал после конференции в Париже. Ее главной темой был украинский кризис. Глава Франции заявил, что допускает возможность отправки солдат Альянса на помощь ВСУ. Вскоре в Париже встали всерьез обсуждать предложение. Однако сам военно-политический блок не был готов к подобным несогласованным заявлениям Макрона. Союзники по НАТО поспешили опровергнуть планы о вводе своих войск. Позже и премьер-министр Польши заверил, что страна не планирует отправлять своих военных в Украину.

# НАТО

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