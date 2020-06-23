В Японии разработали быстрый тест на коронавирус на основе слюны

Новости Японии. В Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус. Об этом заявила одна из ведущих в стране фармацевтических компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый тест позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов. Он основан на пробе слюны и по точности не уступает широко распространенным сейчас ПЦР-тестам. Компания предполагает в первую очередь использовать его для тех, кто приезжает в Японию из-за границы.