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В Японии разработали быстрый тест на коронавирус на основе слюны

23 июня 2020 07:13
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Новости Японии. В Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус. Об этом заявила одна из ведущих в стране фармацевтических компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии разработали быстрый тест на коронавирус на основе слюны-1

Она заключила лицензионное соглашение с группой из трех университетов страны.

В Японии разработали быстрый тест на коронавирус на основе слюны-4

Новый тест позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов. Он основан на пробе слюны и по точности не уступает широко распространенным сейчас ПЦР-тестам. Компания предполагает в первую очередь использовать его для тех, кто приезжает в Японию из-за границы.

# Коронавирус # Фотофакт

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