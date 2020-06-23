Трамп собирается ввести ограничения на рабочие визы для иностранцев

Новости США. Президент США намерен ввести ограничения на рабочие визы для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что глава Белого дома подпишет расширение иммиграционных ограничений в ближайшие дни в ответ на экономический спад из-за пандемии коронавируса. С Трампом не согласны представители бизнеса – в стране не хватает образованных управленцев, сотрудников и рабочих.