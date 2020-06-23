Прямой эфир

Трамп собирается ввести ограничения на рабочие визы для иностранцев

23 июня 2020 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Президент США намерен ввести ограничения на рабочие визы для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп собирается ввести ограничения на рабочие визы для иностранцев-1

Ожидается, что глава Белого дома подпишет расширение иммиграционных ограничений в ближайшие дни в ответ на экономический спад из-за пандемии коронавируса. С Трампом не согласны представители бизнеса – в стране не хватает образованных управленцев, сотрудников и рабочих.

Трамп собирается ввести ограничения на рабочие визы для иностранцев-4

В апреле американский лидер приостановил на 60 дней грин-карты для иммигрантов, которые находятся за пределами США и еще не имеют действующей иммиграционной визы.

# США # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Восемь детей утонули на юго-западе Китая
22 июня 2020 15:02

Восемь детей утонули на юго-западе Китая

Люди не знали, куда бежать. Неизвестные открыли огонь во время вечеринки в Северной Каролине
22 июня 2020 15:00

Люди не знали, куда бежать. Неизвестные открыли огонь во время вечеринки в Северной Каролине

В Эмиратах и на Кипре разработали правила въезда, во Франции открывают школы и кинотеатры
22 июня 2020 11:20

В Эмиратах и на Кипре разработали правила въезда, во Франции открывают школы и кинотеатры