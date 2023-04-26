В Израиле отмечают День Независимости – Александр Лукашенко поздравил президента и граждан страны

Новости Израиля. Израиль отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером накануне праздника по всей стране начались концерты, уличные шоу, народные гуляния, которые завершились грандиозными фейерверками.

Днем проходят торжественные приемы, морские и воздушные парады, в которых наряду с военными участвуют и гражданские самолеты. В этот день для бесплатного посещения открыто большинство израильских музеев и множество достопримечательностей.

С 75-летием независимости президента Израиля Ицхака Герцога поздравил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят добрый и открытый характер сотрудничества с Израилем, основанного на многовековой истории добрососедства и взаимовыручки народов двух государств. По мнению белорусского лидера, для сохранения контактов нужно возобновить регулярное авиасообщение между Беларусью и Израилем.