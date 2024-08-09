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В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Нагасаки

09 августа 2024 10:35
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Ровно 79 лет назад американская авиация нанесла ядерный удар по Нагасаки. В результате атаки город оказался стертым с лица земли. В момент взрыва погибли около 70 тысяч человек, но впоследствии число жертв достигло 160 тысяч, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Нагасаки-1

Сегодня, 9 августа, в Японии церемония мира по традиции началась со звона колокола. В честь павших от американской атаки прошла минута молчания.

В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Нагасаки-4

Три дня спустя после атаки на Хиросиму, Нагасаки практически был уничтожен утром 9 августа 1945 года. Масштабы трагедии первой бомбардировки должны были заставить Вашингтон осознать свои ошибки и не повторять подобное. Однако второй снаряд был мощнее ранее использованного. Урон был несколько снижен из-за неточного прицеливания и особенностей рельефа. И все же последствия бомбардировки оказались катастрофическими. Дома рассыпались словно карточные домики, а во всем городе уцелели не более десятой части зданий.

# Новости Японии

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