В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Нагасаки

Ровно 79 лет назад американская авиация нанесла ядерный удар по Нагасаки. В результате атаки город оказался стертым с лица земли. В момент взрыва погибли около 70 тысяч человек, но впоследствии число жертв достигло 160 тысяч, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 9 августа, в Японии церемония мира по традиции началась со звона колокола. В честь павших от американской атаки прошла минута молчания.

Три дня спустя после атаки на Хиросиму, Нагасаки практически был уничтожен утром 9 августа 1945 года. Масштабы трагедии первой бомбардировки должны были заставить Вашингтон осознать свои ошибки и не повторять подобное. Однако второй снаряд был мощнее ранее использованного. Урон был несколько снижен из-за неточного прицеливания и особенностей рельефа. И все же последствия бомбардировки оказались катастрофическими. Дома рассыпались словно карточные домики, а во всем городе уцелели не более десятой части зданий.