Бизнесмен Дотком заявил, что время Зеленского на исходе

Ким Дотком сообщил, что у президента Украины Владимира Зеленского остается мало времени. Об этом пишет РИА Новости.

«Время Зеленского на исходе», – написал он.

При этом Зеленский все больше и больше говорит о том, что необходимо вести с Россией переговоры, допуская при этом возможность установления дипломатических контактов, в том числе с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом же говорил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Китай.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока неясно, что скрывается за этими словами.

В июне Владимир Путин выдвинул мирные предложения, которые включали признание Крыма и других областей частью России, нейтрального статуса Украины и отмену санкций против РФ. Киев отверг эти предложения.