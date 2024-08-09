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Беларусь ввела санкции на товары из недружественных стран

09 августа 2024 10:14
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Постановлением Совета Министров в Беларуси обновлен перечень товаров из недружественных стран, запрещенных к ввозу и реализации. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
 
В список попали живые свиньи, а также мясо, молочная продукция (кроме безлактозной), фрукты, орехи, маргарин, колбасы, кондитерские изделия, макароны и минеральная вода.

С полным списком можно ознакомиться постановлении Совмина №583 от 8 августа 2024 г.

Под запрет попали также и некоторые непродовольственные товары: цемент, удобрения, посуда, бытовая утварь, деревянные доски, упаковочная тара, цемент, бетон и керамические изделия.

# Санкции

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