В Японии не будут платить туристам, новость оказалась фейком

Новости Японии. Япония не будет платить туристам за пребывание в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информацию о том, что Токио планирует выдавать иностранцам соответствующие ваучеры, опровергло местное агентство по туризму.
Новости Японии. Япония не будет платить туристам за пребывание в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информацию о том, что Токио планирует выдавать иностранцам соответствующие ваучеры, опровергло местное агентство по туризму.
Ранее ряд японских и западных СМИ сообщали о том, что путешественникам будут выплачивать 185 долларов за каждый день, проведенный в стране. Якобы таким необычным способом власти намерены возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию.
Теперь же выяснилось, что речь шла лишь о внутреннем туризме. Социальная программа будет распространяться только на граждан Японии.