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В Японии не будут платить туристам, новость оказалась фейком

28 мая 2020 19:05
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Новости Японии. Япония не будет платить туристам за пребывание в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информацию о том, что Токио планирует выдавать иностранцам соответствующие ваучеры, опровергло местное агентство по туризму.

В Японии не будут платить туристам, новость оказалась фейком-1

Ранее ряд японских и западных СМИ сообщали о том, что путешественникам будут выплачивать 185 долларов за каждый день, проведенный в стране. Якобы таким необычным способом власти намерены возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию.

В Японии не будут платить туристам, новость оказалась фейком-4

Теперь же выяснилось, что речь шла лишь о внутреннем туризме. Социальная программа будет распространяться только на граждан Японии.

# Туризм # Фотофакт

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