Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана и народ этой страны с Днём Республики

Новости Азербайджана. Один из главных национальных праздников отмечает сегодня, 28 мая, Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Несмотря на то, что ее существование продлилось всего 23 месяца, она оставила важный след в истории национальной государственности.