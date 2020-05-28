Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана и народ этой страны с Днём Республики

28 мая 2020 13:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Азербайджана. Один из главных национальных праздников отмечает сегодня, 28 мая, Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана и народ этой страны с Днём Республики -1

28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Несмотря на то, что ее существование продлилось всего 23 месяца, она оставила важный след в истории национальной государственности.

С праздником президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Компания Boeing возобновила производство самолётов 737 MAX
28 мая 2020 12:54

Компания Boeing возобновила производство самолётов 737 MAX

Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды
28 мая 2020 09:37

Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды

В Японии туристам будут платить 185 долларов за каждый день, проведённый в стране. На что их можно тратить?
28 мая 2020 09:28

В Японии туристам будут платить 185 долларов за каждый день, проведённый в стране. На что их можно тратить?