На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику

Новости Италии. Находка года: на севере Италии под виноградником обнаружили огромную древнеримскую мозаику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она скрывалась под двухметровым слоем земли.
Новости Италии. Находка года: на севере Италии под виноградником обнаружили огромную древнеримскую мозаику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она скрывалась под двухметровым слоем земли.
Искусно выложенный пол и фундамент, по оценкам археологов, относятся к III веку нашей эры. Это прямое доказательство того, что когда-то в этом месте располагалась роскошная вилла.
Сделанное открытие поможет специалистам сориентироваться с площадью и местоположением особняка. Стоит отметить, поиски мозаичного пола велись несколько десятилетий.