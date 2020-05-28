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На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику

28 мая 2020 14:26
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Новости Италии. Находка года: на севере Италии под виноградником обнаружили огромную древнеримскую мозаику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она скрывалась под двухметровым слоем земли.

На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику-1

На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику-3

На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику-5

Искусно выложенный пол и фундамент, по оценкам археологов, относятся к III веку нашей эры. Это прямое доказательство того, что когда-то в этом месте располагалась роскошная вилла.

На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику-8

На этом месте могла быть роскошная вилла. В Италии обнаружили огромную древнеримскую мозаику-10

Сделанное открытие поможет специалистам сориентироваться с площадью и местоположением особняка. Стоит отметить, поиски мозаичного пола велись несколько десятилетий.

# Археология # Фотофакт

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