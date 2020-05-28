Компания Boeing возобновила производство самолётов 737 MAX

Новости США. Корпорация Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сборке лайнеров этой модели приступило предприятие в штате Вашингтон.

Пока объемы производства будут низкими, поскольку были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности труда на рабочих местах и повышения качества продукции. Но уже в течение года компания планирует значительно увеличить число выпускаемых самолетов.