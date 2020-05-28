Прямой эфир

Компания Boeing возобновила производство самолётов 737 MAX

28 мая 2020 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Корпорация Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сборке лайнеров этой модели приступило предприятие в штате Вашингтон.

Компания Boeing возобновила производство самолётов 737 MAX-1

Пока объемы производства будут низкими, поскольку были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности труда на рабочих местах и повышения качества продукции. Но уже в течение года компания планирует значительно увеличить число выпускаемых самолетов.

Компания Boeing возобновила производство самолётов 737 MAX-4

Напомним, в 2019 году авиастроительная корпорация сократила выпуск 737 MAX из-за нескольких катастроф с участием воздушных судов этой модели. А в январе 2020 года их сборка была полностью приостановлена.

# Самолет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды
28 мая 2020 09:37

Полёт космического корабля SpaceX отложили из-за плохой погоды

В Японии туристам будут платить 185 долларов за каждый день, проведённый в стране. На что их можно тратить?
28 мая 2020 09:28

В Японии туристам будут платить 185 долларов за каждый день, проведённый в стране. На что их можно тратить?

Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?
28 мая 2020 09:25

Тысячи масок на песке. Как они оказались на пляже Сиднея?