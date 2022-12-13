Победитель получит 55 тысяч долларов. В Катаре проводят конкурс красоты среди верблюдов
В Катаре состоялся конкурс красоты, на котором соперничали верблюды из разных стран Персидского залива. Судьи оценивали размеры тела и головы, расположение ушей и форму губ. До этого верблюдов осмотрела медицинская комиссия. Ведь есть случаи, когда некоторые нечестные владельцы используют косметическую хирургию в надежде на победу. И это не только настоящее мошенничество, но и жестокое обращение с животными.
Абдалла Мохаммед Андило, глава медицинской комиссии:
Такая хирургия вызывает разрыв тканей, повреждает нервы, вызывает воспаления и фиброз. Некоторые используют филлеры, ботокс, силикон – разные мыслимые и немыслимые методы.
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В арабских странах верблюдов ценят как никакое другое животное. Эти корабли пустыни с древности помогали людям выживать. Сейчас их разводят для скачек и других соревнований. Племенные верблюды стоят дорого – иногда и миллионы долларов.
Хамад Джабер Аль-Атба, руководитель клуба любителей верблюдов:
Такое отношение побудило нас развивать этот вид спорта. Верблюдов очень уважают в странах Персидского залива. Они были нашими помощниками во время формирования цивилизации.
В ходе турнира проводится еще один особенный конкурс: какая верблюдица даст больше молока. Владельцу победительницы полагается награда в 5 500 долларов США. Призы получили и победители конкурса красоты среди верблюдов. За первое место награда 55 тысяч.
*На правах рекламы.
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