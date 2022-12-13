Победитель получит 55 тысяч долларов. В Катаре проводят конкурс красоты среди верблюдов

В Катаре состоялся конкурс красоты, на котором соперничали верблюды из разных стран Персидского залива. Судьи оценивали размеры тела и головы, расположение ушей и форму губ. До этого верблюдов осмотрела медицинская комиссия. Ведь есть случаи, когда некоторые нечестные владельцы используют косметическую хирургию в надежде на победу. И это не только настоящее мошенничество, но и жестокое обращение с животными.

Абдалла Мохаммед Андило, глава медицинской комиссии:

Такая хирургия вызывает разрыв тканей, повреждает нервы, вызывает воспаления и фиброз. Некоторые используют филлеры, ботокс, силикон – разные мыслимые и немыслимые методы. В Японии научились обнаруживать рак с помощью червей – подробности здесь.

В арабских странах верблюдов ценят как никакое другое животное. Эти корабли пустыни с древности помогали людям выживать. Сейчас их разводят для скачек и других соревнований. Племенные верблюды стоят дорого – иногда и миллионы долларов.

Хамад Джабер Аль-Атба, руководитель клуба любителей верблюдов:

Такое отношение побудило нас развивать этот вид спорта. Верблюдов очень уважают в странах Персидского залива. Они были нашими помощниками во время формирования цивилизации.