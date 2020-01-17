В Японии мужчина заразился неизвестным вирусом после посещения Китая

Новости Японии. В Японии подтвердили первый случай заражения неизвестным вирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30-летний уроженец Китая, проживающий в стране Восходящего солнца, заболел после того, как посетил китайский город Ухань.

Ранее там произошла вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом. Мужчина почувствовал недомогание, когда вернулся в Японию. Его госпитализировали с кашлем и жаром.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в Китае произошла в конце декабря. Ученые определили, что ее причиной стал новый вид коронавируса, его обнаружили у более чем 40 человек. В январе стало известно о смерти первого пациента.