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В Японии мужчина заразился неизвестным вирусом после посещения Китая

17 января 2020 06:40
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Новости Японии. В Японии подтвердили первый случай заражения неизвестным вирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30-летний уроженец Китая, проживающий в стране Восходящего солнца, заболел после того, как посетил китайский город Ухань.

В Японии мужчина заразился неизвестным вирусом после посещения Китая-1

Ранее там произошла вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом. Мужчина почувствовал недомогание, когда вернулся в Японию. Его госпитализировали с кашлем и жаром.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в Китае произошла в конце декабря. Ученые определили, что ее причиной стал новый вид коронавируса, его обнаружили у более чем 40 человек. В январе стало известно о смерти первого пациента.

В Японии мужчина заразился неизвестным вирусом после посещения Китая-4

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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