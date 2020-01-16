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Госдума поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России

16 января 2020 13:44
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Новости России. Депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За него проголосовали 383 депутата, против – ни одного, воздержался 41.

Госдума поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России-1

Напомним, дальнейшую работу с учетом перестановок в российском правительстве сегодня, 16 января, обсудили премьер-министр Беларуси Сергей Румас и Посол России в нашей стране. Переговоры стороны провели по телефону.

Дмитрий Медведев займёт должность заместителя главы Совета безопасности России

Госдума поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России-4

Госдума поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России-6

Госдума поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России-8

# Международная политика # Михаил Мишустин # Владимир Путин # Фотофакт

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