Госдума поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России

Новости России. Депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За него проголосовали 383 депутата, против – ни одного, воздержался 41.
Новости России. Депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За него проголосовали 383 депутата, против – ни одного, воздержался 41.
Напомним, дальнейшую работу с учетом перестановок в российском правительстве сегодня, 16 января, обсудили премьер-министр Беларуси Сергей Румас и Посол России в нашей стране. Переговоры стороны провели по телефону.
Дмитрий Медведев займёт должность заместителя главы Совета безопасности России