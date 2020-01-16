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В Индонезии 2 острова ушли под воду из-за изменения климата. Под угрозой ещё 4 острова

16 января 2020 12:21
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Новости Индонезии. Два необитаемых индонезийских острова ушли под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стало значительное повышение уровня моря из-за изменения климата.

В Индонезии 2 острова ушли под воду из-за изменения климата. Под угрозой ещё 4 острова-1

Остров Бетет теперь лежит на глубине 1 метра, а Гундул и вовсе скрывает от глаз 3-метровая толща воды. При этом последний являлся частью национального парка, получившего признание ЮНЕСКО.

Эксперты заявляют: на очереди еще как минимум четыре индонезийских острова, и один из них обитаемый. Хотя местное население несколько лет назад стало покидать эту территорию, многие все еще живут на острове.

В Индонезии 2 острова ушли под воду из-за изменения климата. Под угрозой ещё 4 острова-4

# Экология # Фотофакт

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