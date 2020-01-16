В Австралии открыли госпиталь для коал, пострадавших от природных пожаров

Новости Австралии. В Австралии открыли госпиталь для коал, пострадавших в результате природных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты и волонтеры привозят в импровизированную лечебницу так много животных, что у ветеринаров нет времени давать им имена. Чтобы ускорить процесс, пациентам просто присваивают номер. Далеко не всем удается помочь: травмы многих сумчатых не совместимы с жизнью.

До разгула огненной стихии на континенте обитали 46 тысяч особей этих животных. Теперь, по оценкам специалистов, их осталось всего 9 тысяч. Вероятнее всего, коалы будут причислены к видам, находящимся под угрозой исчезновения.