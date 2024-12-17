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В Японии мужчина напал с ножом на группу школьников

17 декабря 2024 07:28
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Шокирующий случай в Японии. Там мужчина с ножом напал на группу школьников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии мужчина напал с ножом на группу школьников-2

Жертвой стала 15-летняя девочка, еще один подросток в тяжелом состоянии в больнице. Неизвестный зашел в кафе и стал наносить удары детям, стоявшим в очереди. После этого сбежал с места преступления. Сейчас идут поиски подозреваемого, судя по записям видеонаблюдения, он даже не скрывал свое лицо. В целях безопасности в городе отменены занятия в школах и детских секциях.

# ЧП # Новости Японии

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