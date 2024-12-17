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Ухудшение психического здоровья достигло масштабов пандемии

17 декабря 2024 07:24
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Все чаще люди сталкиваются с проблемой ухудшения психического здоровья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Глобальная пандемия психического здоровья затрагивает население трудоспособного возраста по всей планете, и причинами этого являются как рост стоимости жизни, так и широкое распространение социальных сетей.

Ухудшение психического здоровья достигло масштабов пандемии-1

Фото:  pixabay

По информации ВОЗ, ситуация обострилась после пандемии коронавируса, и показатели психического здоровья пока не вернулись к уровню, существовавшему до COVID-19. По данным ВОЗ и Международной организации труда, ежегодно из-за состояния депрессии и тревоги теряется около 12 миллиардов рабочих дней, что наносит мировой экономике ущерб в триллион долларов.

# Психология

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