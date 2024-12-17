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Количество банкротств фирм в Германии может превысить 22 тыс. в 2024-м

17 декабря 2024 07:05
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Количество банкротств фирм в Германии в 2024 году может превысить 22 тысячи. Показатель станет самым высоким за последние 10 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество банкротств фирм в Германии может превысить 22 тыс. в 2024-м-2

Рост составляет почти четверть по сравнению с предыдущим периодом. На финансовое состояние бизнеса оказывают влияние кризисы, в частности пандемия коронавируса, рост цен на энергоносители и повышение процентных ставок. Помимо этого, в 2024 году заканчивается действие льгот, введенных немецкими властями во время пандемии для предотвращения банкротств.

# Экономический кризис # Кризис в ЕС

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