Более 160 тыс. словаков выступили за отказ от антироссийских санкций

Словаки больше не хотят плясать под дудку Брюсселя. Свыше 160 тысяч человек подписали петицию о проведении референдума по выходу страны из европейских санкций против России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Словаки больше не хотят плясать под дудку Брюсселя. Свыше 160 тысяч человек подписали петицию о проведении референдума по выходу страны из европейских санкций против России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего необходимо набрать минимум 350 тысяч голосов. Идея проведения референдума принадлежит «Словацкому движению возрождения». По мнению его представителей, антироссийские санкции наносят серьезный вред предприятиям и гражданам страны. Сбор подписей также поддержали журналисты и правозащитники.