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Более 160 тыс. словаков выступили за отказ от антироссийских санкций

17 декабря 2024 07:26
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Словаки больше не хотят плясать под дудку Брюсселя. Свыше 160 тысяч человек подписали петицию о проведении референдума по выходу страны из европейских санкций против России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 160 тыс. словаков выступили за отказ от антироссийских санкций-2

Всего необходимо набрать минимум 350 тысяч голосов. Идея проведения референдума принадлежит «Словацкому движению возрождения». По мнению его представителей, антироссийские санкции наносят серьезный вред предприятиям и гражданам страны. Сбор подписей также поддержали журналисты и правозащитники.

# Международная политика # Новости Словакии

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