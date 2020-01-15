Сыр мог стать причиной массового отравления в детском саду Мексики

Новости Мексики. Массовое отравление в детском саду Гвадалахары. Не менее 70 детей попали в больницу с жалобами на плохое самочувствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Массовое отравление в детском саду Гвадалахары. Не менее 70 детей попали в больницу с жалобами на плохое самочувствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медики предполагают, что причиной инцидента могло стать употребление в пищу некачественных продуктов. В дошкольном учреждении сообщили, что все пострадавшие дети ели сыр.
О состоянии пациентов информации пока нет. Ведётся расследование.