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Сыр мог стать причиной массового отравления в детском саду Мексики

15 января 2020 09:51
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Новости Мексики. Массовое отравление в детском саду Гвадалахары. Не менее 70 детей попали в больницу с жалобами на плохое самочувствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сыр мог стать причиной массового отравления в детском саду Мексики-1

Медики предполагают, что причиной инцидента могло стать употребление в пищу некачественных продуктов. В дошкольном учреждении сообщили, что все пострадавшие дети ели сыр.

Сыр мог стать причиной массового отравления в детском саду Мексики-4

О состоянии пациентов информации пока нет. Ведётся расследование. 

# Массовое отравление # Фотофакт

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