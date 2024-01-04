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Израиль нанёс очередные удары по жилым домам в Хан-Юнисе – 14 человек погибли

04 января 2024 17:01
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Израиль нанес очередные удары по жилым домам в Хан-Юнисе. По меньшей мере 14 человек погибли. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль нанёс очередные удары по жилым домам в Хан-Юнисе – 14 человек погибли-1

ЦАХАЛ продолжает наступать и зачищать подконтрольные северные районы Газы. Военные публикуют материалы о ликвидации подземных туннелей и других средств коммуникации палестинцев. Израильские военные атакуют группировки не только в секторе. Так, накануне авиация уничтожила заместителя главы ХАМАС во время бомбардировок вблизи ливанского Бейрута. Тем временем в Газе остается около двух миллионов гражданских, большинство из которых находятся в ситуации на грани гуманитарной катастрофы.

# Палестина-Израиль

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