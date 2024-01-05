В Литве ввели налог на дождь

Новости Литвы. Новый год – новые налоги. Теперь жителям Литвы придется платить даже за дождь. Люди, которые собирают дождевую воду для своих нужд, обязаны регистрировать этот вид деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Новый год – новые налоги. Теперь жителям Литвы придется платить даже за дождь. Люди, которые собирают дождевую воду для своих нужд, обязаны регистрировать этот вид деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также уплачивать некую сумму должны частные потребители и малые ГЭС. Решение властями республики принято на фоне планируемого дефицита бюджета. На оборону страна намерена потратить почти 3 % ВВП. Компенсировать разницу будут за счет народа.