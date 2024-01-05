Прямой эфир

В Литве ввели налог на дождь

05 января 2024 20:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. Новый год – новые налоги. Теперь жителям Литвы придется платить даже за дождь. Люди, которые собирают дождевую воду для своих нужд, обязаны регистрировать этот вид деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве ввели налог на дождь -1

Также уплачивать некую сумму должны частные потребители и малые ГЭС. Решение властями республики принято на фоне планируемого дефицита бюджета. На оборону страна намерена потратить почти 3 % ВВП. Компенсировать разницу будут за счет народа.

# Налоги # Новости Литвы

Другие новости рубрики

Все новости
В Финляндии зафиксировали температуру в -43°C – это рекорд в истории страны
05 января 2024 14:42

В Финляндии зафиксировали температуру в -43°C – это рекорд в истории страны

Работники крупной испанской авиакомпании устроили забастовки в пиковый сезон
05 января 2024 14:42

Работники крупной испанской авиакомпании устроили забастовки в пиковый сезон

2 человека погибли и 8 ранены в результате ДТП с участием грузовика и 2 автобусов в Турции
05 января 2024 14:41

2 человека погибли и 8 ранены в результате ДТП с участием грузовика и 2 автобусов в Турции