В Японии амнистируют 500 тысяч осужденных

Новости Японии. В Японии помилуют более 500 тысяч осужденных в преддверии восхождения на престол нового императора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В Японии помилуют более 500 тысяч осужденных в преддверии восхождения на престол нового императора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Амнистия будет включать в себя восстановление в правах тех, кто более трех лет назад получил штраф за легкие нарушения и оплатил его. Большинство японцев, которые попадут под массовую амнистию, имеет судимость в связи с дорожными авариями, и чуть больше 3% помилованных получили наказание за насилие.
Торжественная церемония представления нового императора Нарухито японским подданным и иностранным гостям состоится 22 октября. Фактически Нарухито уже занял свое место на престоле 1 мая 2019 года. Но де-юре его статус подтвердится после соответствующих церемоний, которые запланированы на ноябрь.