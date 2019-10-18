В Японии амнистируют 500 тысяч осужденных

Новости Японии. В Японии помилуют более 500 тысяч осужденных в преддверии восхождения на престол нового императора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амнистия будет включать в себя восстановление в правах тех, кто более трех лет назад получил штраф за легкие нарушения и оплатил его. Большинство японцев, которые попадут под массовую амнистию, имеет судимость в связи с дорожными авариями, и чуть больше 3% помилованных получили наказание за насилие.