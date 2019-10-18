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Турция приостановила военную операцию в Сирии

18 октября 2019 08:57
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Новости мира. Страны-участницы ЕС призвали Турцию вывести войска из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам саммита в Брюсселе лидеры европейских государств осудили действия Анкары, назвав их «угрожающими европейской безопасности».

Турция приостановила военную операцию в Сирии-1

Также в согласованном заявлении отмечается, что ряд стран «приняли решение прекратить лицензирование экспорта оружия в Турцию».

Турция приостановила военную операцию в Сирии-4

Накануне вице-президент США Майк Пенс провёл переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны договорились о приостановке военной операции на 120 часов с целью обеспечить вывод сил Рабочей партии Курдистана.

Взамен на это США не будут вводить новые санкции в отношении Турции, а те запреты, которые были введены ранее, отменят.

# Международная политика # Майк Пенс # Фотофакт

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