Турция приостановила военную операцию в Сирии

Новости мира. Страны-участницы ЕС призвали Турцию вывести войска из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам саммита в Брюсселе лидеры европейских государств осудили действия Анкары, назвав их «угрожающими европейской безопасности».

Также в согласованном заявлении отмечается, что ряд стран «приняли решение прекратить лицензирование экспорта оружия в Турцию».

Накануне вице-президент США Майк Пенс провёл переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны договорились о приостановке военной операции на 120 часов с целью обеспечить вывод сил Рабочей партии Курдистана.

Взамен на это США не будут вводить новые санкции в отношении Турции, а те запреты, которые были введены ранее, отменят.