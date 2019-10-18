Массовый обман: голландские тюльпаны не цветут

Новости Нидерландов. В Амстердаме раскрыли массовый обман туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нидерландов. В Амстердаме раскрыли массовый обман туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он связан с одним из символов города – знаменитыми тюльпанами. Выяснилось, что они уже давно не те: расцветает только 1 из 100 луковиц, проданных на цветочном рынке. А те, что всё-таки распускаются, не похожи на картинку с упаковки.
От регулярного мошенничества за последние 20 лет пострадали миллионы туристов. По мнению экспертов, это негативно отражается на имидже страны, цветочная индустрия которой играет важную роль в экономике.