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Массовый обман: голландские тюльпаны не цветут

18 октября 2019 07:31
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Новости Нидерландов. В Амстердаме раскрыли массовый обман туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовый обман: голландские тюльпаны не цветут-1

Он связан с одним из символов города – знаменитыми тюльпанами. Выяснилось, что они уже давно не те: расцветает только 1 из 100 луковиц, проданных на цветочном рынке. А те, что всё-таки распускаются, не похожи на картинку с упаковки.

Массовый обман: голландские тюльпаны не цветут-4

От регулярного мошенничества за последние 20 лет пострадали миллионы туристов. По мнению экспертов, это негативно отражается на имидже страны, цветочная индустрия которой играет важную роль в экономике.

Массовый обман: голландские тюльпаны не цветут-7

# Растения и цветы # Фотофакт

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