Прямой эфир

В США и Канаде ураган привёл к тотальному блэкауту

18 октября 2019 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Более полумиллиона человек остались без электроснабжения на северо-востоке США из-за ураганного ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его скорость достигала 40 метров в секунду.

В США и Канаде ураган привёл к тотальному блэкауту-1

Упавшие деревья перекрыли дороги. Администрации аэропортов пришлось отменить 75 авиарейсов. В городе Даксбери закрыли школы.

В США и Канаде ураган привёл к тотальному блэкауту-4

Ураган привел к масштабному блэкауту и на востоке Канады. Пострадали 116 тысяч домов. В регионе за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Многие дороги затоплены, движение по ним невозможно.

В США и Канаде ураган привёл к тотальному блэкауту-7

# Ураганы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Массовый обман: голландские тюльпаны не цветут
18 октября 2019 07:31

Массовый обман: голландские тюльпаны не цветут

Туристы за въезд в Венецию будут платить налог
18 октября 2019 07:25

Туристы за въезд в Венецию будут платить налог

Четыре тысячи черепах в мешках нашли в гараже в Оренбурге
17 октября 2019 14:38

Четыре тысячи черепах в мешках нашли в гараже в Оренбурге