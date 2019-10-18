В США и Канаде ураган привёл к тотальному блэкауту

Новости США. Более полумиллиона человек остались без электроснабжения на северо-востоке США из-за ураганного ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его скорость достигала 40 метров в секунду.
Новости США. Более полумиллиона человек остались без электроснабжения на северо-востоке США из-за ураганного ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его скорость достигала 40 метров в секунду.
Упавшие деревья перекрыли дороги. Администрации аэропортов пришлось отменить 75 авиарейсов. В городе Даксбери закрыли школы.
Ураган привел к масштабному блэкауту и на востоке Канады. Пострадали 116 тысяч домов. В регионе за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Многие дороги затоплены, движение по ним невозможно.