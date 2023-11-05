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В ВСУ рассказали о планах устроить масштабную атаку дронов на Россию

05 ноября 2023 10:50
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Украина планирует активно применять беспилотные летательные аппараты для атак на российские территории в зимний период. Об этом заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Вооруженных сил Украины Сергей Баранов, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Украина ждет ответных действий со стороны РФ, и признался, что война стоит Украине больших денег. Также Баранов призвал Запад продолжать поставлять Киеву боеприпасы. Украинские Вооруженные силы регулярно обстреливают российские приграничные территории и используют для атак беспилотники. В частности, в воскресенье 15 крылатых ракет были выпущены по судостроительному заводу в Керчи.

# Международная политика # Сергей Баранов

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