В ВСУ рассказали о планах устроить масштабную атаку дронов на Россию

Украина планирует активно применять беспилотные летательные аппараты для атак на российские территории в зимний период. Об этом заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Вооруженных сил Украины Сергей Баранов, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Украина ждет ответных действий со стороны РФ, и признался, что война стоит Украине больших денег. Также Баранов призвал Запад продолжать поставлять Киеву боеприпасы. Украинские Вооруженные силы регулярно обстреливают российские приграничные территории и используют для атак беспилотники. В частности, в воскресенье 15 крылатых ракет были выпущены по судостроительному заводу в Керчи.