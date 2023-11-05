Прямой эфир

Беларусь представила свою экспозицию на международной выставке импорта в Шанхае

05 ноября 2023 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Международная выставка импорта открылась в Шанхае. Беларусь в числе участников. В Китае представлена экспозиция ряда наших коммерческих компаний и национальный павильон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил более 70-ти отечественных флагманов производственной, научной и деловой сфер.

Беларусь представила свою экспозицию на международной выставке импорта в Шанхае-1

Линейка востребованных белорусских продуктов питания представлена в разделе «Продовольственная и сельскохозяйственная продукция». Отдельно презентованы биржевые, таможенные, образовательные и логистические услуги, потенциал свободных экономических зон страны, разработки образовательных и научных учреждений. В павильоне «Потребительские товары» собраны текстильные изделия, включая меха и продукцию изо льна. Впервые на китайском рынке представлен бренд «Мерч Первого». Коллекция включает джемперы, байки и свитшоты с эксклюзивными цитатами Президента. На выставке импорта в Шанхае запланировано проведение обширной информационной и культурной программы. Также пройдут тематические дни областей Беларуси.

# Выставка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бойцы РФ сорвали попытку ВСУ эвакуировать подбитый танк Leopard
05 ноября 2023 10:38

Бойцы РФ сорвали попытку ВСУ эвакуировать подбитый танк Leopard

Подлодка РФ «Император Александр III» запустила ракету «Булава»
05 ноября 2023 10:31

Подлодка РФ «Император Александр III» запустила ракету «Булава»

Армия обороны Израиля получила доступ к тоннелям ХАМАС в Газе
05 ноября 2023 09:59

Армия обороны Израиля получила доступ к тоннелям ХАМАС в Газе