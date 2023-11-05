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Подлодка РФ «Император Александр III» запустила ракету «Булава»

05 ноября 2023 10:31
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Новый атомный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» провел испытания, в том числе пуск баллистической ракеты «Булава. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Ракета была выпущена из акватории Белого моря в сторону полигона Кура на Камчатке. Данный пуск стал завершающим этапом испытаний подлодки, после чего будет принято окончательное решение о включении ее в боевой состав ВМФ. «Император Александр III» способен нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Сообщается, что данный атомный крейсер стал седьмым кораблем проекта «Борей-А». Предполагается строительство еще четырех подводных лодок этого проекта.

# Оружие и боеприпасы

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