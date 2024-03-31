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В ВС Великобритании сообщили об утечке информации и пропаже оружия из армии

31 марта 2024 11:25
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Армия Великобритании лишилась различного вооружения, среди которого были пулеметы, штурмовые винтовки и ракетные установки, а также тысячи патронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph. 

В число пропавшего оружия входят деактивированный российский гранатомет, до восьми винтовок SA-80 и нескольких пистолетов Glock. С 2018 года было похищено не менее 30 единиц оружия. Помимо этого, из Министерства обороны пропали порядка 1400 ноутбуков и 300 USB-накопителей с конфиденциальными данными. 

Член парламента Сара Олни выразила озабоченность личной безопасностью британцев. Хотя полиция и начала расследование, ни одно из исчезнувших оружий так и не было найдено.

# Оружие и боеприпасы

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