В ВС Великобритании сообщили об утечке информации и пропаже оружия из армии

Армия Великобритании лишилась различного вооружения, среди которого были пулеметы, штурмовые винтовки и ракетные установки, а также тысячи патронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

В число пропавшего оружия входят деактивированный российский гранатомет, до восьми винтовок SA-80 и нескольких пистолетов Glock. С 2018 года было похищено не менее 30 единиц оружия. Помимо этого, из Министерства обороны пропали порядка 1400 ноутбуков и 300 USB-накопителей с конфиденциальными данными.

Член парламента Сара Олни выразила озабоченность личной безопасностью британцев. Хотя полиция и начала расследование, ни одно из исчезнувших оружий так и не было найдено.