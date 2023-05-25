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В возрасте 83 лет умерла королева рок-н-ролла Тина Тернер

25 мая 2023 13:38
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После продолжительной болезни в возрасте 83 лет умерла королева рок-н-ролла Тина Тернер. Легендарная певица скончалась в своем доме недалеко от швейцарского Цюриха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В возрасте 83 лет умерла королева рок-н-ролла Тина Тернер-1

В последние годы она страдала от целого ряда проблем со здоровьем. Ей диагностирован рак, после чего певица перенесла трансплантацию почки. Люди по всему миру оплакивают смерть выдающейся артистки своего времени. В Лондоне памяти Тернер посвятили шоу. Зрители сами исполнили знаменитые композиции певицы. А в Штатах цветы и сувениры несут на голливудскую Аллею славы.  

# Некролог # Тина Тернер # Фотофакт

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