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Politico: новым генсеком НАТО может стать премьер-министр Дании Фредериксен

25 мая 2023 12:59
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассматривается в качестве кандидатки на место Йенса Столтенберга на пост генсека НАТО, пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.

По словам одного из европейских чиновников, ее кандидатура серьезно изучается рядом крупных союзников. На это есть две причины. Во-первых, союзники желают видеть на этом посту человека, который был бы главой правительства. Во-вторых, поскольку все предыдущие руководители НАТО были мужчинами, государства-члены Альянса заинтересованы в кандидате-женщине.

Кроме Метте Фредериксен на пост генерального секретаря также могут претендовать Марк Рютте, Педро Санчес, Бен Уоллес и Кайя Каллас. 

Ранее официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску сообщила, что Йенс Столтенберг подтвердил свои намерения покинуть пост в сентябре 2023 года.

# Международная политика # Метте Фредериксен # Марк Рютте # Педро Санчес # Бен Уоллес

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