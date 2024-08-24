В ВОЗ оценили, сколько средств понадобится на борьбу с оспой обезьян

Борьба с оспой обезьян потребует финансирования в размере 135 миллионов долларов в течение 6 месяцев. Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И только по первоначальным оценкам. Мир должен объединиться в борьбе с проблемой и скоординировать свои действия, подчеркнули в ВОЗ. Ожидается, что призыв организации к международным донорам о выделении средств будет опубликован в начале следующей недели.

Тем временем оспа обезьян охватывает все новые территории. Первый пациент с новым штаммом зафиксирован в Таиланде. Мужчина привез вирус из Африки, куда летал всего две недели назад. Именно на Африканском континенте находится эпицентр болезни. Только в Конго вирус унес почти 600 человеческих жизней.