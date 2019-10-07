В Волоколамске загорелся жилой дом. Погибли 5 человек

Новости России. Жизни 5 человек унёс пожар в жилом доме в Волоколамске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Жизни 5 человек унёс пожар в жилом доме в Волоколамске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возгорание произошло около половины третьего ночи. Прибывшие к месту ЧП пожарные эвакуировали 12 человек и приступили к тушению двух квартир на первом этаже здания. За два часа пламя было ликвидировано. Среди жертв оказались четверо детей.
Еще трое жильцов получили травмы, однако от госпитализации отказались. По предварительным данным, к ЧП могли привести неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».