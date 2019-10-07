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Вертолёт вместо такси. Пользователи Uber в Нью-Йорке теперь смогут воспользоваться новым видом транспорта

07 октября 2019 06:52
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Новости США. Вертолет вместо обычного такси. Пользователи приложения Uber в Нью-Йорке с 7 октября смогут воспользоваться новым видом транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вертолёт вместо такси. Пользователи Uber в Нью-Йорке теперь смогут воспользоваться новым видом транспорта -1

Стоимость полета составит 200 долларов с человека. В нее входит наземный трансфер до взлета и после посадки. Пока вертолёты будут летать только между Нижним Манхэттеном и аэропортом Джона Кеннеди.

Вертолёт вместо такси. Пользователи Uber в Нью-Йорке теперь смогут воспользоваться новым видом транспорта -4

Это расстояние они преодолевают за восемь минут. Для сравнения, поездка на общественном транспорте занимает около часа, а на машине – до двух часов. В перспективе компания собирается открыть и другие точки посадки.

Вертолёт вместо такси. Пользователи Uber в Нью-Йорке теперь смогут воспользоваться новым видом транспорта -7

# Необычный транспорт # Фотофакт

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